Joep vlucht naar Duitsland vanwege oude cv-ketel: ‘Alleen dat vlammetje kost al 150 euro per jaar’

Klerks woont in de één van de ronde flats aan het Banckertplein in Hendrik-Ido-Ambacht, waar de tientallen merendeels oudere bewoners nog cv-ketels uit 1999 hebben. Die apparaten zijn dus 23 jaar oud, waar de normale levensduur zo'n twaalf tot vijftien jaar is. Voor hem komen twee dingen samen: ,,We moeten toch al minder gas gebruiken en het is nu nog eens ontzettend duur ook. Deze ketel heeft zelfs nog een waakvlam. Ik heb het uitgerekend, alleen dat vlammetje kost me al 150 euro per jaar, terwijl die helemaal niet meer nodig is.’’