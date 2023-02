Joeri wil zijn geboorteland Korea zien, voordat hij waarschijnlijk helemaal blind wordt

Impasse compleet: Kuipers gaat niet in op oproep ziekenhui­zen voor meer geld, acties onvermijde­lijk

De politiek gaat geen rol spelen in de stukgelopen onderhandelingen tussen de ziekenhuizen en de vakbonden. Daarmee is een akkoord ver weg en zijn verdere acties onvermijdelijk. ,,Natuurlijk begrijpen we de zorgen, maar het ministerie is geen partij in de onderhandelingen. Dat is aan werkgevers en de bonden”, laat een woordvoerder van minister Ernst Kuipers aan deze site weten.