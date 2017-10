'Joey Hoffmann stierf vermoedelijk een natuurlijke dood'

Het onderzoek naar de doodsoorzaak van Joey Hoffmann (21) is afgerond. De resultaten van het gerechtelijke onderzoek zijn vastgelegd in een autopsierapport van het Instituut voor Forensische Geneeskunde in de Turkse stad Adana. Dat meldt een woordvoerder van het instituut aan het AD.

,,Het rapport is eerder deze maand gestuurd naar het openbaar ministerie in Silifke”. Daar kwam de vijf weken vermiste Haaksbergenaar om het leven. Waaraan Hoffmann is overleden, blijft vooralsnog onduidelijk.



De openbare aanklager in Silifke bevestigt desgevraagd het rapport te hebben ontvangen. Hij wil niet zeggen wat de conclusie van het onderzoek is. ,,Dat is vertrouwelijk en zal niet openbaar worden gemaakt”.



Een bron bij de Nederlandse politie in Turkije, die het onderzoek volgt, zegt dat ‘niets er op wijst dat Hoffmann op een niet-natuurlijke wijze is overleden’.

Medisch geheim

Autopsierapporten vallen onder het medisch geheim van de overledene. Nabestaanden krijgen geen inzage in of een afschrift van een forensisch rapport, omdat ook de privacy van overleden personen wordt gerespecteerd. Alleen de conclusie kan worden meegedeeld.



,,Het is aan het politieteam in Nederland of ze een kopie van het rapport willen opvragen”, aldus de politiebron. ,,Maar ik verwacht dat niet”.

Turkije

Hoffmann was in juni met Björn en Derya Breukers uit Haaksbergen in een Mercedesbusje naar Turkije gereisd. Het echtpaar Breukers wilde in de heuvels buiten het stadje Silifke, aan de zuidoostelijke kust, een huis bouwen en een nieuw leven beginnen.



Joey wilde hen daarbij helpen. Hij kreeg echter snel heimwee en zou op 8 juli via de stad Adana naar Nederland teruggaan. Daar kwam hij niet aan. Sindsdien was hij 5 weken spoorloos tot Turkse kadaverhonden hem op maandagochtend 14 augustus vonden. Hij lag in slaaphouding in een droge bedding van de Kuruçay Deresi rivier, kilometers buiten Silifke.

Natuurlijke dood