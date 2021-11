Johan wilde (en ging) spectaculair dood: hij stak zijn bus in brand en ramde daarna een tankstation

Video Dodenher­den­king racistisch? Ophef om concept verkie­zings­pro­gram­ma BIJ1

Binnen de Joodse gemeenschap wordt vol ongeloof gereageerd op een passage in het concept-verkiezingsprogramma van de politieke partij BIJ1. Daarin staat vermeld dat de Nationale Herdenking op 4 mei op De Dam in Amsterdam ‘in de basis racistisch en onvolledig’ is. Het CIDI en het Centraal Joods Overleg reageren onthutst. De Nationaal Coördinator Antisemitisme vindt dat de Dodenherdenking op geen enkele manier ‘gepolitiseerd’ moet worden.

