Johans avontuur eindigde dramatisch: ‘Ik ben bang!’ schreef ik in mijn logboek

Nabestaan­den willen dat 'respectlo­ze' tramschut­ter Utrecht nooit meer vrijkomt

9:18 Nabestaanden en slachtoffers van de tramaanslag in Utrecht willen dat verdachte Gökmen Tanis levenslang de gevangenis in gaat. Dat zeggen ze voorafgaand aan het proces tegen Tanis dat bijna begint. Verslaggevers Yelle Tieleman en Peter Koop doen live verslag vanuit de rechtbank in Utrecht. De rechtbank begint inmiddels aardig vol te lopen. De grote vraag is of de verdachte straks zelf ook aanwezig is.