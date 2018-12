John liep trauma’s op tijdens zijn politiewerk: ‘Genezen zal ik nooit. Ik heb levenslang’

Groninger staat oog in oog met opdrachtge­ver wraakmoord vader

15 december Koen Meesters (37) uit Groningen moest er ruim zestien jaar op wachten, maar deze week was het zover: hij stond oog in oog met de man die opdracht zou hebben gegeven voor de moord op zijn vader. Die werd in 2002 doodgeschoten als vergelding voor een ripdeal waarbij diens zus betrokken was. De bestolen drugsbaron is de gevreesde Britse crimineel Robert Dawes (46).