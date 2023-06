John S. (39) verwoestte in twee minuten tal van levens op zorgboerderij: justitie eist 30 jaar cel en tbs

Vliegen we over 5 jaar elektrisch? ‘Zakenge­sprek in Hongarije? Stap dan maar in elektrisch vliegtuig’

Hoewel de exacte vliegdatum niet bekend is, zijn de tickets voor de eerste elektrische vluchten in 2028 de deur uitgevlogen. Zijn elektrische vliegtuigen echt de toekomst? De gerenommeerde mobiliteitsexpert Carlo van de Weijer twijfelt er niet aan. ‘Ik vind het verbazingwekkend dat we zoveel hoop op de trein vestigen.’