John S. gedroeg zich als een berekende moordenaar, maar ontkent voorbereid plan: ‘Ik handelde in paniek’

Heel Nederland weet nu dat Wim kanker heeft: ‘Mijn boodschap is: leef intens, blijf stevig vrijen!’

Waar je ook rijdt, in welke uithoek van Nederland dan ook, overal kom je het hoofd van Wim Jansen tegen. De oud-predikant van de Verrijzeniskerk in Enschede hangt in abri’s met erboven: ‘Ongeneeslijk. Niet uitbehandeld.’