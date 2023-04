John S. gedroeg zich als een berekenende moordenaar, maar ontkent voorbereid plan: ‘Ik handelde in paniek’

Pv­dA-prominent geschokt na aanhouding partner om witwassen: ‘Grote impact op kinderen’

Eén van de verdachten in het witwasonderzoek rond de geldkantoren van Suri-Change blijkt de echtgenoot van een Barendrechtse oud-wethouder te zijn. Deze PvdA-prominent, die in 2021 nog in de race was voor het landelijke partijvoorzitterschap, is geschokt door de gebeurtenissen: ,,Heeft grote impact op de kinderen.”