John van der L. in Belgische cel voor gijzelen en mishandelen vriendin

Van der L. was met zijn vriendin en hun baby in een chalet op de camping in de Belgische Kempen. Na een avond in de kroeg kregen ze ruzie, waarbij de man zich schuldig maakte aan ernstig geweld. Hij sloeg het slachtoffer, bedreigde haar met de dood en bond zijn broeksriem om haar hals. De vrouw werd uren later bevrijd nadat zij een foto van haar toegetakelde gezicht naar haar familie had weten te sturen. Die waarschuwde de politie.