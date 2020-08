John werkte met de zwaarste criminelen en heeft dé oplossing voor rellende jeugd

Als iemand de problemen met Marokkaanse jongeren in Kanaleneiland zou kunnen oplossen, is het John Thijm wel. De man die werkte met de zwaarste jeugdcriminelen van Amsterdam, kent de jongeren van de straat. Hij waarschuwt dat als het jeugdvoetbal in Kanaleneiland niet terugkeert, de criminaliteit toeneemt.

,,Het is zorgelijk’’, zegt ‘sportambassadeur’ John Thijm van de gemeente Utrecht over de recente rellen in Kanaleneiland. ,,Je gaat je eigen wijk niet slopen. Kanaleneiland is net gerenoveerd, er is geen aanleiding. Wie doet dat nou? De relschoppers zouden vooral jongens van buiten Kanaleneiland zijn. Toen ik het hoorde, heb ik meteen een app gestuurd naar mijn jongens om te zeggen dat ze binnen moesten blijven en zich niet moesten aansluiten.’’

,,Die relschoppers staan niet stil bij de gevolgen. Als ze worden opgepakt, krijgen ze een strafblad en kunnen ze een verklaring omtrent goed gedrag vergeten. Een baan als taxichauffeur of beveiliger zit er niet meer in.’’

Hard aanpakken

Na de eerdere rellen in Scheveningen vreesde de in Utrecht opgegroeide Thijm al dat de ongeregeldheden zouden overslaan naar andere steden. De frustratie zit bij veel allochtone jongeren diep. Ook in Kanaleneiland. Corona komt daar nog eens bij. Er is maar weinig nodig om de lont in het kruitvat te steken. Dat de politie hard moet optreden tegen relschoppers is voor hem overduidelijk. ,,De meeste bewoners zeggen dat ook. Je moet ze hard aanpakken, want die jongens verpesten het voor de buurt.’’

Volledig scherm Agenten hebben een groep jongeren bijeengedreven in Overvecht. Eind vorige week waren er rellen met veelal Marokkaanse jongeren in Kanaleneiland en Overvecht. © ANP

De in Suriname geboren Thijm groeide op in de Utrechtse wijk Hoograven. Hij volgde het Abstede College en droomde ervan advocaat te worden. ,,Mijn droom was een pak aan, een attachékoffer en een baan op kantoor. Toch was dat het niet. Ik wil jongeren helpen en contact hebben met mensen.’’

Top600

Thijm werkte onder meer op een internaat voor moeilijk opvoedbare jongeren en ook in de jeugdreclassering. In die hoedanigheid begeleidde hij de meest gewelddadige veelplegers — veelal Marokkaans-Nederlandse jongens tussen 15 en 24 jaar — uit de zogeheten Top600 van Amsterdam. ,,Ik ben een specialist op het gebied van jeugdzorg.’’

Op die Top600-lijst staan jongens die zich schuldig hebben gemaakt aan de zwaarste delicten: roofovervallen op winkeliers, straatroven, zware mishandeling, inbraken met geweld, poging tot doodslag en moord. ,,Als jeugdreclassering hebben we te maken gehad met een 17-jarige dader, die na een moord voor het eerst op basis van het volwassenenstrafrecht is veroordeeld’’, herinnert Thijm zich.

Amsterdam startte in 2011 met de aanpak van de Top600-criminelen. Rondom deze groep is een netwerk aan hulpverleners actief om ze na vrijlating op het rechte spoor te houden. ,,Sommige jongens gaan serieus aan de slag en pakken een tweede kans. Maar voor anderen is die Top600 juist een uitdaging. Dat zorgt voor een stoer imago. Ze hebben een label dat ze één van de 600 zijn, waardoor er in hun wijk tegen hen wordt opgekeken. Datzelfde geldt nu voor jongens met een enkelbandje. Met een enkelbandje tel je mee. Deze jongens haal je niet meer uit de criminaliteit’’, weet Thijm.

Nikes en mooi trainingspak

Het had niet veel gescheeld of Thijm was zelf ook de verkeerde kant op gegaan. Hij verkeerde tussen de jongens op straat in Hoograven. ,,Ik begrijp jongeren van de straat. De verleidingen zijn groot. Als een vriendje dure Nikes draagt en een mooi trainingspak heeft, wil je dat ook. Ja, dan ga je erin mee. Maar je moet naar je ouders luisteren. Daarom heb ik die weg niet gekozen.’’



Voetbal heeft hem op het rechte spoor gehouden. Jarenlang speelde Thijm bij voetbalvereniging Holland/DHSC en later bij Faja Lobi KDS in Utrecht. Voetbal zorgt voor structuur en heeft een sociaal effect. Daarom luidt hij nu de noodklok. Het jeugdvoetbal in Kanaleneiland staat onder druk.

Nadat de KNVB SVA Papendorp heeft geroyeerd, en Faja Lobi KDS begin dit seizoen de jeugdteams heeft opgeheven, kunnen tientallen jongeren uit Kanaleneiland niet meer in clubverband spelen. Andere sportclubs zitten vol. Een aantal jongens van de 55 jeugdpupillen van Papendorp is elders ondergebracht, maar voor heel veel is dat niet gelukt. Het is één van de gevolgen van het royement waarover niet is nagedacht. De gemeente is ook bezorgd, zegt Thijm, die in nauw contact staat met deze jongens en hun ouders.

Tweede huis

,,Faja Lobi KDS was een tweede huis voor Marokkaanse jongeren. Het hield ze van de straat. Na de wedstrijd bleven ze op de club. Ze gingen naar andere wedstrijden kijken. Voor ouders was het goed, omdat ze wisten dat hun kind geen rottigheid uithaalde. De club diende als een sociaal vangnet. Als het tijd was om naar huis te gaan, gingen ze weer naar huis.’’

Volledig scherm Jeugdwerker en sportcoach John Thijm met links Amin (13) en rechts naast hem Hady (13) op het sportveld aan de Marco Pololaan in Kanaleneiland. © Angeliek de Jonge

,,De gemeente heeft er baat bij dat de vrije tijd van deze jongens goed is ingevuld. Als dat wegvalt, is de kans groot dat ze een verkeerde keuze maken en in de criminaliteit terechtkomen. Dat weet de gemeente Utrecht ook.’’



,,Tijdens de ramadan voetbalden tientallen allochtone jongeren op het sportveld aan de Marco Pololaan. Ouders en jongeren kwamen naar me toe met de vraag: is Faja Lobi KDS weer open? Waar kunnen we ons inschrijven? Het gaat in totaal om zo’n vier tot vijf jeugdelftallen die niet meer kunnen voetballen in hun buurt’’ weet Thijm.

Talentjes

Bij voetbalvereniging DHSC is Thijm sinds een jaar bezig met zijn project 'pro voetbal ambassadeur'. Hij begeleidt als sportcoach onder meer tien talentjes uit Kanaleneiland, die bij de club in de wijk Ondiep mogen spelen. Hij stimuleert een pedagogisch sportklimaat. Pedagogisch fluiten speelt hierin een belangrijke rol, zegt hij.

,,We pakken ongewenst gedrag aan. Als een speler een rode kaart krijgt, volgt er een gesprek. Bij een overtreding geef je de tegenstander een handje, zeg je sorry en loop je weg. Dat is fair play. Schreeuwende ouders langs de lijn willen we niet. Door pedagogisch te fluiten, corrigeer je het gedrag van de speler. Ik organiseer ook meet and greets bij de club zodat trainers, ouders en jongeren elkaar leren kennen. De volgende stap is dat ouders bardiensten gaan draaien. Want ouders moeten ook betrokken zijn.’’

Thijms aanpak werkt en is enthousiast ontvangen door de KNVB en de gemeente Utrecht. Voor zijn werkwijze put Thijm uit zijn rijke ervaringen, zoals het 8 tot 8 project in drie Amsterdamse stadsdelen. Hiermee werd gepoogd hangjongeren uit de criminaliteit te houden. ,,Voor het 8 tot 8 project kwamen we bij de gezinnen thuis om de jongens van de straat te halen. Achter de voordeur zie je hoe de verhoudingen liggen. De flatscreen staat in de kamer van de criminele zoon. De ouders weten soms niet dat hun zoon een dubbel leven leidt en met verkeerde vrienden omgaat. Vanuit dit project regelden we dat jongeren naar een sportclub konden of een baantje kregen om ze uit drugscriminaliteit te halen.’’

Frustraties

De problemen in de wijk Kanaleneiland zijn groot. ,,Kanaleneiland en Overvecht zijn in Utrecht wat Nieuw-West en Zuid-Oost in Amsterdam zijn. Er is arbeidsdiscriminatie, onvoldoende stageplekken en sprake van etnische profilering'', somt Thijm wat frustraties bij allochtone jongeren op. ,,De jongeren voelen zich in een hoek gedrukt. Dat zie je ook in Kanaleneiland. Een botsing van verschillende culturen. Terwijl je juist de verbinding moet aangaan en met iedereen moet communiceren'', aldus de sociaal werker, die ook voorlichting geeft over jeugdstrafrecht op scholen.

Buurtvader en vrijwilliger bij voetbalclub PVC Mostafa Bali noemt John Thijm ‘de president van Kanaleneiland’. Want Thijm weet wat er speelt in de wijk en probeert wat voor elkaar te krijgen. ,,Thijm zorgt ervoor dat spelers en ouders bij een club betrokken raken. Hij probeert het gedrag van de spelers positief te veranderen. Als een jongetje een doelpunt scoort, rent hij naar de zijlijn en geeft-ie z’n moeder een kus. Kijk, dat is mooi’’, zegt Bali.

,,John is de president van Utrecht’’, vult een Marokkaans jongetje aan.