Jong moeder en nu vijf generaties: ‘Zoveel kinderen en kleinkinderen is echt genieten’

In de woning van Marie Vink-Bron (84) in Den Haag, waar ze sinds 1970 woont, is het een zoete inval. Familie woont op loopafstand van elkaar en komt geregeld langs voor een kopje koffie met slagroomgebak. Betovergrootoma Marie staat aan het hoofd van de familie. Haar 48 familieleden bestrijken maar liefst vijf generaties. Vijf generaties vrouwen ook: Marie (84), Nelly (66), Cinderella (48), Alisha (25) en Abigail (4).

Moederdag wordt in zo’n uitgebreide familie vanzelfsprekend groots gevierd: in twee rondes. De eerste ronde begint traditiegetrouw op zaterdag. Dan komen tientallen familieleden met aanhang langs. Bij mooi weer zitten ze in de tuin en wordt iedereen getrakteerd op taart en ‘lekkere hartigheid’. Marie: ,,Dan bakken we ook een visje.’’ Er wordt door fotoalbums gebladerd en er is een moment van bezinning, waarbij wordt stilgestaan bij de man van Marie, Piet Vink, die in 2000 op 63-jarige leeftijd overleed.

Volledig scherm Vijf generaties vrouwen en (klein)kinderen. Van links naar rechts: Marie (84), Nelly (66), Ryleigh (2), Abigail (4), Cinderella (48), Alisha (25) en Raphael (twee weken oud). © Guus Schoonewille

Op zondag volgt dan een Moederdagontbijt: een gewoonte die teruggaat naar de kindertijd van Marie. ,,Ik kwam ‘s ochtends vroeg bij oma aan, zodat ik alvast iets lekkers voor haar op tafel kon zetten. En ik stond altijd paraat om te helpen als er visite kwam’’, vertelt ze. Kleindochter Cinderella: ,,Vroeger maakten we thuis verse croissantjes voor mama. Dat heb ik van jou geleerd, oma.’’ Dochter Nelly: ,,Zelfs toen Cinderella in Rijswijk woonde, kwam ze helemaal met een mandje met broodjes en een creatief werkje ’s ochtends vroeg bij mij aanzetten.’’ Cinderella: ,,Ik wilde niet alleen iets kopen, maar ook iets maken voor mijn moeder. Ook al was ik volwassen.’’

Vijf generaties Marie Vink - Bron (84) was 17 jaar toen ze moeder werd

Zes kinderen: 66, 65, 62, 60, 56 en 56 Nelly Vink (66) was 17 jaar toen ze moeder werd

Vier kinderen: 49, 48, 44 en 39 Cinderella Vermeulen (48) was 22 jaar toen ze moeder werd

Twee kinderen: 25 en 12 Alisha Dhonre (25) was 21 jaar toen ze moeder werd

Drie kinderen: 4, 2 en twee weken Volledig scherm Marie (84), Nelly (66), Ryleigh (2), Abigail (4), Cinderella (48), Alisha (25) en Raphael (twee weken oud). © Guus Schoonewille

Niet blijven plakken

Maar Marie houdt - ook al is ze heel gastvrij - niet van mensen die blijven plakken, zo merkt Cinderella op. Marie, schalks lachend: ,,Vanaf ’s morgens vroeg ben je welkom, maar om 18.00 uur zeg ik wel: wegwezen. Dat heb ik van mijn moeder overgenomen.’’ Cinderella: ,,Op een gegeven moment begint oma opeens op te ruimen en asbakjes te legen.’’ Marie: ,,Als vroeger de helft van de visite er nog zat, zei mijn vader al ‘ik ga effe liggen’ en mijn moeder ging rustig al de afwas doen.’’ Alisha: ,,Sinds ik ouder ben, maak ik er met mijn moeder (Cinderella) ook een leuk dagje uit van.’’ Marie en Nelly: ,,Wij ook. Dan gaan we naar een musical of naar de film.’’

Marie - geboren in 1939 - weet zich te herinneren dat Moederdag vlak na de oorlog niet uitgebreid werd gevierd: ,,Ik ben van de generatie dat we het een beetje goed begonnen te krijgen. Ik werkte sinds mijn 14de en dan gaf je ook grotere cadeaus. Mijn moeder zei altijd ‘kind, dat had je niet moeten doen.’’ Achterkleindochter Alisha: ,,Van mijn kinderen krijg ik werkjes die ze maken op de opvang.’’ Cinderella tegen oma: ,,Heeft u mijn werkjes nog bewaard?’’ Marie: ,,Ik gooi alles weg. Ik tel daarbij wel tot tien en sommige kleine dingetjes heb ik daarom nog bewaard.’’ Nelly: ,,Ik bewaar alles. Ik heb een vitrine-salontafel waar ik alle Moederdagkaarten en spulletjes bewaar.’’ Nelly tegen moeder Marie: ,,U zei altijd: Moederdag is bloemendag.’’ Marie: ,,Klopt. Ik krijg altijd bloemen. Sommigen doen een reukje, maar ik heb genoeg reukjes en zakdoekjes dus daar stoppen we nu mee hoor. Ik krijg graag plantjes voor in de achtertuin.’’

Quote Je kende hem inderdaad drie maanden en toen was je zwanger Nelly over Alisha

Als moeder ook buitenshuis aan de slag blijven

Betovergrootoma Marie en oma Nelly waren beiden 17 jaar toen ze moeder werden. Cinderella: ,,Ik was 22 toen ik mijn eerste kind kreeg en vond dat dus relatief oud.’’ Cinderella’s dochter Alisha zei op heel jonge leeftijd al dat ze graag moeder wilde zijn en dat werd ze toen ze 21 was. Marie: ,,Maar goed; het moederschap moet je wel gegeven worden.’’ Marie is er wel altijd een sterk voorstander van geweest dat moeders buitenshuis aan de slag blijven. ,,Ik heb aan iedereen meegegeven om hard te werken en onafhankelijk te zijn.’’ In de tijd dat Marie opgroeide, moest je stoppen met werken zodra je trouwde. Voor haar huwelijk woonde ze bij haar ouders in Scheveningen en op haar 14de maakte ze vissersnetten met de hand. Pas op oudere leeftijd kon zij het werken weer oppakken. Zij werkte onder andere als verkoper in een viswinkel en als gastvrouw in een strandtent.

Marie zelf had overigens niet per se de wens om heel jong moeder te worden. ,,Mijn man zei: Ga je mee een kindje maken? Dan gaan we ‘op ons eige’ wonen. Toen dacht ik nog: wat zegt-ie nou? En het lukte in een keer ook nog.’’ Alisha: ,,We zijn gewoon heel vruchtbaar. Ik leerde mijn verloofde kennen tijdens dansles. We waren zo verliefd op elkaar. Op een gegeven moment vroeg hij aan mij: zullen we beginnen aan kinderen?’’ Nelly: ,,Je kende hem inderdaad drie maanden en toen was je zwanger. De geschiedenis herhaalt zich.’’

Opvoedtips nemen ze van elkaar over. Cinderella: ,,Ik was erbij toen Alisha beviel van haar eerste kind en mijn eerste kleinkind. Dit vond ik zo heftig dat ik daarna meteen mijn oma belde om haar te vragen hoe ze dat heeft gekund. Mijn oma was namelijk bij elke bevalling van haar dochters en bij heel veel bevallingen van haar kleindochters. Ik was na de eerste bevalling van mijn dochter al getraumatiseerd’’, zegt ze met een lach. Marie: ,,Zoveel kinderen en kleinkinderen vind ik echt genieten. Ik ben zo trots op iedereen.’’ Cinderella: ,,Saamhorigheid en zelfstandigheid heb ik ook van mijn moeder meegekregen.’’ Alisha: ,,Nee toch? Je was zelfstandig, maar omi Nelly wilde je juist dichtbij haar houden toch?’’ Nelly: ,,Ik heb vier kinderen met verschillende karakters. Tegen de een moest ik streng wezen en tegen de ander niet. Cinderella mocht van mij bij wijze van spreken niet eens van het plein af. Ze schreef in haar dagboek dat ze alweer moest winkelen met haar moeder. Dat heb ik wel gelezen.’’

Quote Moeder­schap is zoiets moois en eigenlijk niet uit te leggen Alisha

Jong moederschap

Als Alisha vertelt dat zij van haar moeder geleerd heeft om altijd een doel te hebben in het leven, wordt het Alisha en haar moeder Cinderella even te veel en komen er tranen. Alisha: ,,Natuurlijk bel ik mijn moeder weleens voor raad en daad. Zij staat altijd voor mij klaar. Iedereen in de familie staat voor elkaar klaar, door dik en dun.’’ Cinderella: ,,Ze belt me elke dag. Op een gegeven moment zei ze: Hier is je stalker weer.’’ Marie: ,,Vroeger was het hier bij mij thuis ook een crèche hoor.’’

Iedere woensdag past Cinderella op haar drie kleinkinderen. Alisha pakt na haar zwangerschapsverlof haar werk op bij de kinderopvang en dan neemt ze haar baby mee. Alisha: ,,Iedere glimlach of traan van mijn kinderen voel ik. Ik begrijp nu wat mijn moeder met mij heeft meegemaakt. Drie kinderen samen opvoeden is soms zwaar, maar ik mag niet klagen, want mijn betovergrootoma heeft er zes. Moederschap is zoiets moois en eigenlijk niet uit te leggen. Mijn vriendinnen studeren en reizen nog, maar ik wil eerst genieten van mijn kinderen en van het moederschap. Mijn vriendinnen steunen mij hierbij en daarom zie ik hen als tantes voor mijn kinderen. Je levert een deel van je vrijheid in als jonge moeder, maar die vrijheid bewaar ik voor als de kinderen groot zijn. Zo weet ik bijvoorbeeld dat ik in de toekomst verder wil studeren.’’



