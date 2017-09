'Jonge vrouw met oorbellen' weer thuis

Ex-tbs'er met vrijwillige begeleiding nu aangehouden voor moord

9:12 Een man uit Leiden die verdacht wordt van betrokkenheid bij de moord op een 38-jarige man vorige week in de Tomatenstraat in Leiden blijkt een ex-tbs'er te zijn. De man was bekend bij hulpinstanties, bevestigt de gemeente Leiden tegen Omroep West. De instanties grepen ondanks waarschuwingen niet in, zeggen bronnen tegen de omroep.