Jongen (12) mag niet meedoen met groep 8-musical, ouders stappen naar rechter

Volgens de O.G. Heldringschool in de Haagse Vogelwijk verstoort de jongen met zijn gedrag al vanaf het begin van het jaar de rust in de klas. Halverwege juni besloot de schoolleiding dat de maat vol was: ‘s ochtends moet hij naar een andere klas, ‘s middags - als er geoefend wordt voor de afscheidsmusical - dient hij zich elders te vermaken. Meedoen aan het optreden is uitgesloten.

‘Altijd straf’

De school wil zolang de zaak onder de rechter is, geen commentaar geven. In een brief die afgelopen week naar de andere ouders uit de klas van de jongen is gestuurd, staat dat er al vanaf het begin van het jaar een verschil van inzicht is over de gedragslijn op school naar de jongen. Ondanks inspanningen van veel mensen is het niet gelukt is de ‘situatie positief om te buigen’. Het doel van het ‘aangepaste programma’ is om ‘rust te brengen in de groep’.