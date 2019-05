Jongen (14) die voorwerp tegen hoogspanningsmast gooide en bijna werd ‘gefrituurd’ meldt zich

Wijkagent Bas Kuiphuis uit Tubbergen plaatste het filmpje gisteravond op Twitter, in de hoop dat mensen meer konden vertellen over de personen op de beelden en de plek waar het gebeurde. Hij dacht aanvankelijk dat het incident plaats had gevonden in zijn werkgebied, maar dat bleek niet het geval. „Het incident was inderdaad niet in mijn werkgebied, maar langs de Almeloseweg tussen Almelo en Vriezenveen. Ik ben blij dat zo’n tweet direct helpt bij het achterhalen van de locatie. Dit is levensgevaarlijk. Moet je kijken hoe het naast hem inslaat, je wordt levend gefrituurd als je wordt geraakt.”



De jongen meldde zich vandaag bij de politie. De politie meldt op Twitter dat zij met de jongen(s) in gesprek gaan. Netbeheerder Tennet wil aangifte doen tegen de ‘vernieler’. „Deze persoon brengt niet alleen zichzelf in groot gevaar. Ook had een groot gebied zonder stroom kunnen komen te zitten, met alle gevolgen van dien”, aldus Broekhuis eerder vandaag.