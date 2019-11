Jongen (14) neergestoken in metrostation Spijkenisse, politie arresteert 13-jarige verdachte

updateDe politie heeft vanavond een 13-jarige jongen aangehouden voor een steekpartij in de hal van metrostation Heemraadlaan in Spijkenisse. Daarbij raakte omstreeks 19.20 uur een 14-jarige jongen zwaargewond. Hij is naar het Erasmus MC in Rotterdam vervoerd.

Camerabeelden leidden een kleine twee uur later naar de verdachte, een 13-jarige jongen, die werd aangehouden. Beide jongens wonen in Spijkenisse. Door nog onbekende oorzaak ontstond ruzie tussen de twee. Het onderzoek naar de precieze toedracht van de steekpartij is in volle gang, aldus de politie.

Geschrokken

Burgemeester Foort van Oosten van Nissewaard, waar Spijkenisse toe behoort, zegt in een reactie ‘erg geschrokken van de ernst van de zaak en de leeftijd van de betrokkenen’ te zijn. ,,Het is nu aan de politie om de feiten op een rij te zetten.‘’ Van Oosten vraagt mensen die iets gezien hebben of meer informatie hebben dit bij de politie te melden.

De Volkspartij zegt in een reactie op de steekpartij dat ze wil dat de metrostations weer door RET’ers bezet worden. Daarnaast pleit fractievoorzitter Peter van der Velden voor het inzetten van bijzondere opsporingsambtenaren voor handhaving in plaats van het controleren van parkeerbeheer.