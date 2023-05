Jongen (14) opgepakt voor neersteken twee moeders in speeltuin

De steekpartij vond rond 18.45 uur plaats op het Kasteelpad in Hellevoetsluis, pal naast een speelveldje. Twee moeders — 29 en 31 jaar oud — liepen verwondingen op en moesten in een ziekenhuis worden behandeld.

Op bezoek in Hellevoetsluis

Twee volle dagen wist de verdachte uit handen van de politie te blijven. Donderdag werd hij alsnog aangehouden. Het is onduidelijk waar dat is gebeurd. De politie meldt alleen dat de jongen in Gelderland woont en maandag slechts op bezoek was in Hellevoetsluis.