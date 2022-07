Jongen (16) met ei bekogeld in Tilburg, mogelijk blijvend letsel aan oog

Complotden­ker Micha Kat toch in verzet tegen uitleve­ring naar Nederland

Micha Kat verzet zich in Noord-Ierland tegen zijn uitlevering naar Nederland. De complotdenker wordt hier verdacht van het bedreigen van meerdere mensen, en zei twee weken geleden na de vorige uitspraak van de rechter via een filmpje dat hij geen bezwaar had tegen uitlevering naar ons land. Nu gaat hij toch in beroep.

27 juli