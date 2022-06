Jongen (17) opgepakt voor dreigmail aan school Bilthoven: 'Ik ga jullie allemaal doodschieten’

Ongeveer honderd leerlingen van de middelbare school ontvingen vorige week een dreigmail. In de mail stond: ‘Ik ga jullie allemaal doodschieten op donderdag 2 juli, geniet nog maar van jullie leven’. Onder de tekst in de mail stond een afbeelding van een pistool.

De burgemeester van de gemeente De Bilt, politie en justitie adviseerden de school, ondanks de verkeerde datum, uit voorzorg de deuren op donderdag en vrijdag te sluiten. Onder leerlingen, ouders en docenten was onrust over het dreigement . De basisschool die bij de Werkplaats hoort, ging ook dicht.

Motief

De 17-jarige jongen is zaterdag aangehouden en verhoord op het politiebureau. Uit niets is gebleken dat hij daadwerkelijk van plan was om zijn dreigement uit te voeren, aldus de politie zondagavond. Over het motief van de tiener is niets bekendgemaakt. Het onderzoek naar de bedreiging is nog niet afgerond.