Jongen (17) uit Overloon overlijdt door ongeval na barbecuefeestje, voetbalclub in rouw: ‘Dit is in- en intriest nieuws’

Barbequefeest

Het barbequefeest was volgens SSS ’18-clubvoorzitter Patrick Borghs de afsluiter van een langer voetbalkampweekend. De club is in diepe rouw, meldt hij. ,,We zijn een clublid kwijtgeraakt dat volop in de bloei van zijn leven stond. Een hele leuke, aardige jongen. Dit is in- en intriest nieuws.”