Jongen (7) die op bodem zwembad Goes lag, maakt het goed

De zevenjarige jongen die maandag op de bodem van het zwembad in Omnium in Goes werd aangetroffen, maakt het naar omstandigheden goed. Naar verwachting komt hij er weer helemaal bovenop.

Het personeel is opgelucht. Operationeel manager Jan-Kees Karelse vertelt: ,,Elke minuut kwam er wel iemand van het personeel aan mij vragen of ik al wist hoe het met die jongen gaat. Ik ben blij dat ik nu iedereen kan informeren dat hij herstellende is. Het is het beste nieuws dat ik vandaag heb ontvangen. Het zal ons tot rust brengen.”

Huilen

Nadat het kind gistermiddag op de bodem van het zwembad werd aangetroffen, is het door zwembadpersoneel meteen uit het water gehaald en gereanimeerd. Vervolgens werd de jongen met spoed per ambulance naar een ziekenhuis in Rotterdam vervoerd. Toen hij bij het zwembad vertrok, had hij een hartslag en pols en huilde hij luid, vertelt Karelse. ,,Ik heb nog nooit iemand zo lelijk horen huilen, maar tegelijkertijd was het zo mooi om dat geluid te horen.”

Onder de personeelsleden van het zwembad heerst verslagenheid, maar tegelijkertijd is er ook volop lof voor de snelle manier waarop actie is ondernomen. Karelse: ,,We weten niet hoe die jongen op de bodem is beland. Misschien kon hij niet zwemmen, of kreeg hij een klap tegen zijn hoofd, ,,Wat er ook gebeurd is, we kunnen onszelf technisch, maar ook qua handelen van het personeel, niets verwijten. We hebben snel en op de juiste manier gehandeld.” Een inspectie zal moeten uitwijzen wat de toedracht van het ongeval is.

Ezra Trinidad

Het incident herinnert aan wat er in 2017 in datzelfde zwembad is gebeurd. De 13-jarige Ezra Trinidad uit Goes belandde ook op de bodem van het zwembad en kon ondanks snelle reanimatiepogingen toen niet worden gered. Karelse: ,,Qua emotie komt alles weer boven, maar verder staan de incidenten helemaal los van elkaar.” Karelse vindt het erg pijnlijk dat de link tussen beide gebeurtenissen op sociale media nu wel volop gelegd wordt. ,,De reacties zijn soms ronduit bot.”