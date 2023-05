Jongen die ontplofte na ‘kus op mond’ bij station Bijlmer komt niet vrij, slachtoffer blijft mysterie

Zijn cliënt wordt verdacht van poging tot doodslag. Sussenbach gaat zich verzetten tegen de duur van de hechtenis. ,,Ik hoop dat er nog een alternatief mogelijk is.”

Bij de geruchtmakende mishandeling werd een volwassen man, vermoedelijk van Italiaanse afkomst, op het spoor van station Bijlmer Arena geduwd. Op beelden is te zien hoe het slachtoffer op het station in Amsterdam-Zuidoost hard tegen zijn hoofd wordt getrapt, terwijl hij op de grond ligt. Daarna staat hij op en wordt hij het spoor op geduwd.

Het slachtoffer, een man van rond de 40, is nog altijd spoorloos. De politie meldt donderdag dat ze niet meer actief naar hem op zoek is. ,,Dat hebben we in het begin wel gedaan, maar daar zijn we mee gestopt. We hopen dat hij zich nog meldt, zeker in een zaak als deze”, laat een woordvoerder weten.

De politie blijft bij ontwikkelingen actief over de zaak berichten in de hoop dat het slachtoffer zich bedenkt en zich alsnog komt melden. Als dat niet gebeurt, heeft dat vermoedelijk gevolgen voor de straf die de jongeren boven het hoofd hangt. ,,Als er geen letselverklaring is en er geen aangifte wordt gedaan, vraag ik mij af of het op poging doodslag zal uitdraaien. De impact van het geweld is dan moeilijker te toetsen”, stelde advocaat Sussenbach eerder.

Hoeveel arrestaties?

In totaal werden elf jongens aangehouden voor de mishandeling op het station op vrijdagavond 5 mei. Drie van hen worden er niet meer van verdacht een ‘actief aandeel te hebben gehad in de poging tot doodslag’, aldus de politie. Een 15-jarige Amsterdammer is nog wel verdachte, maar werd eerder vrijgelaten. Twee jongens van 12 jaar en een van 13 jaar mochten op dezelfde dag dat ze zich bij de politie gemeld hadden weer naar huis.

Van een andere verdachte, ook een Amsterdammer van 16 jaar oud, was eerder deze week al bekend dat hij dertig dagen langer moest blijven vastzitten. Hij wordt verdacht van openlijke geweldpleging. Twee andere verdachten van poging tot doodslag zitten ook nog in de cel: een 15-jarige jongen uit Lelystad en een 15-jarige jongen uit Amsterdam. Woensdag is besloten dat de jongen uit Lelystad met ingang van maandag 29 mei op vrije voeten komt. Over de voorlopig hechtenis van de 15-jarige Amsterdammer wordt volgende week pas beslist.

Intussen blijven de schokkende beelden van de mishandeling rondzingen op het internet. Ruim een miljoen mensen hebben de afranseling inmiddels gezien. Voor de politiek is de maat inmiddels vol. De PvdA en CDA willen met een wetsvoorstel de originele verspreider strafrechtelijk aanpakken.

