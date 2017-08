Jongen ernstig gewond na ongeluk met jetski

Dode vinvis spoelt aan op Texel

Op het strand van Texel is zondagochtend een dode vinvis van bijna twintig meter gevonden. Het gaat om een vrouwelijke gewone vinvis en het dier was al dood toen het aanspoelde. De kans is groot dat de reusachtige vis niet uit de Noordzee komt. Daar worden zelden levende vinvissen gespot, waarschijnlijk omdat het water te ondiep voor ze is.