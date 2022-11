Jongen loopt ernstige brandwond op door TikTok-challenge met vuurwerk

Maurice uit Diepenheim in Cambodja op de foto met Joe Biden: 'Hij vroeg mijn telefoon en maakte een selfie’

Zo logeer je bij je ouders in Diepenheim en zit je bij FC Twente op de tribune en zo sta je oog in oog met de machtigste man ter wereld, Joe Biden. Het overkwam Maurice Boumen (35) zondagochtend in The Raffles ‘Le Royal Hotel’ in de Cambodjaanse hoofdstad Phnom Penh.

7:36