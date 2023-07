Jongens drijven 17 uur op Noordzee in kapotte zeilboot voor reddingsdienst ze vindt: ‘Ongelooflijk veel geluk gehad’

‘Zo hard als een straalja­ger’, mogelijk vandaag last minute streep door concert Rammstein

De rechtbank in Groningen doet donderdag uitspraak in de zaak die woensdag diende over de concerten van de Duitse band Rammstein. Mogelijk wordt pas enkele uren voor aanvang van het eerste concert in het Stadspark in Groningen duidelijk of de concerten kunnen doorgaan. Volgens geluidsexpert Erik Roelofsen, die als deskundige in de zaak wordt opgevoerd, bereikt Rammstein tijdens de concerten het geluidsniveau van een straaljager. ,,Je loopt acute gehoorschade op.”