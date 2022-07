Jongere trapt agent in gezicht: ‘Bij een agent in moeilijkheden stroomt heel de eenheid eropaf’

Een agent sprak een groepje jongeren aan vanwege overlast op de parkeerplaats op het Groot Karreveld in Zwijndrecht. ,,Bij het aanspreken ging het mis, een van de jongeren keerde zich tegen de agent en trapte hem in zijn gezicht,” aldus de woordvoerder van de politie.

De agent was alleen ter plaatste en riep noodhulp in van andere agenten: ,,Bij zo een noodoproep komen alle teams van de politie er onmiddellijk aan, vandaar dat er zoveel politie op de been was. Er zijn wel 10 teams ‘aangehangen,’ zoals dat heet. Bij een agent in moeilijkheden stroomt heel de eenheid eropaf.”