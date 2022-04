Jongeren gebruiken steeds minder lidwoorden en voorzetels: ‘Ik ga naar huis’ wordt ‘Ik ga osso’

video Vader, moeder en dochter bevrijd na gasexplo­sie in Oldenzaal­se woning, huis volledig verwoest

Drie mensen zijn vandaag onder het puin vandaan gehaald nadat een huis in Oldenzaal volledig is ingestort. Dat gebeurde na een gasexplosie. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis in Enschede gebracht.

