Jongeren schieten op elkaar met balletjespistolen, politie slaat alarm: ‘Kan ernstig letsel veroorzaken’

Schorpioen kruipt in koffer van vakantie­gan­ger en reist van Kroatië naar Nederland

Een Nederlandse vakantieganger is zich deze week ongetwijfeld rotgeschrokken toen ze bij terugkomst uit Kroatië een wel heel aparte vondst deed in haar koffer. De toeriste trof namelijk een schorpioen aan en hield zo een bijzonder souvenir over aan de trip.

9:05