Jongeren vernielen vakantiepark en stichten brand in duinen bij Brouwersdam: Politie spreekt van ‘warzone’

Een grote groep jongeren heeft van zaterdag- op zondagnacht behoorlijk huisgehouden in de duinen bij de Brouwersdam, dat achter Ouddorp ligt, en op een nabijgelegen vakantiepark. Zo werd er onder meer vuur gestookt, waardoor een stuk van de duinen in brand vloog. Op het park werden vernielingen aangericht. De politie spreekt van ‘een warzone’.

De groep van ongeveer 150 jongeren had daarnaast ook behoorlijk wat glaswerk achtergelaten en vernielingen aangericht bij het strand. Volgens de politie Goeree-Overflakkee was dit op een plek waar veel strandgangers en kinderen richting de zee lopen. De brandweer kon maar net voorkomen dat het vuur ontaardde in een duinbrand.

Een deel van de groep zorgde ook voor flinke problemen rondom een vakantiepark in de buurt. Zo werden er vernielingen aangericht en beledigden zij de beveiligers nadat die de jongelui op hun gedrag aanspraken. Volgens een politieagent, die verslag uitbrengt op Facebook, leek het park bij aankomst wel ‘een warzone’.

Ouders

De diender windt zich vervolgens op over het feit dat de ouders van de drukteschoppers, die werden ingeseind, hun schouders over de wantoestanden zouden hebben opgehaald. En dat terwijl andere gasten, zoals kinderen, mogelijk gevaar liepen door het achtergelaten glas en de rotzooi.

De jongeren zijn, in samenwerking met de politie in Zeeland, naar huis gestuurd. Het is onbekend of er aanhoudingen zijn verricht. De vakantie op het park heeft voor de scholieren die hier in een huisje verbleven door alle toestanden slechts één dag geduurd.

Politie

Een woordvoerder van Port Zélande, het vakantiepark dat dicht bij de Brouwersdam ligt, bevestigt dat er rondom het park flink is huisgehouden. Ook is er politie op het park zelf geweest. ,,We hadden te maken met een ongeoorloofde gast die niet wilde luisteren en zich ook agressief gedroeg. Deze persoon is door de politie van het park verwijderd”, aldus de zegsman.

Behalve bij de Brouwersdam was het ook onrustig met jongeren in Ouddorp. Met een hondengeleider is daar geprobeerd de orde weer te herstellen. Eveneens in Middelharnis reed een auto tegen een tekstkar aan. Deze werd door de politie op zijn kant aangetroffen.