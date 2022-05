Jongetje (3) prikt zich aan drugsnaald in park en slikt nu zware medicijnen

Bijna elke dag is de driejarige Denis met zijn moeder wel in het Westhofpark, op de grens van Den Haag en Rijswijk, te vinden. Ze laten de hond uit en hij vindt het heerlijk om takjes te zoeken, te kijken naar beestjes die in de grond wroeten, of hij zoekt naar mooie stenen. Dat is op 21 april niet anders. Maar dan ineens ziet zijn moeder Lilla Zsipnai (32) dat hij zijn hand terugtrekt en wegloopt. ,,Ik vraag aan hem wat er is en hij zegt ‘au, het prikt’.” De jongen laat zijn handpalm zien en Lilla ontdekt dat hij ergens door geprikt moet zijn, en vraagt hem waar dat is gebeurd.