Jongetje (4) overleden bij aanrijding met rolstoelbus in Baarle-Nassau

Lichamen van Surinaams echtpaar gevonden in Haagse woning: ‘Tragisch, het is een familiedra­ma’

De politie heeft zondagochtend in de Convivastraat in Den Haag de lichamen van een overleden man en vrouw aangetroffen. Het zou volgens buurtbewoners gaan om een ouder Surinaams echtpaar dat problemen had in de relationele sfeer.

20 maart