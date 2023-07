Jongetje (4) uit water zwembad gehaald en gereanimeerd

met videoEen jongetje van vier jaar uit Brielle is vrijdagmiddag rond 13.30 uur bij zwembad De Fakkel in Ridderkerk uit het water gehaald en gereanimeerd. Het kind is in zorgwekkende toestand en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het jongetje ligt op de intensive care en verkeert volgens een woordvoerder van de politie in levensgevaar.