Jongetje (5) dat zwaargewond raakte bij busdrama in Utrecht is weer thuis uit ziekenhuis

Het 5-jarige jongetje dat afgelopen vrijdag zwaargewond raakte bij het ongeluk op de Vleutenseweg in Utrecht is weer thuis. Bij het ongeval kwam zijn 7-jarige zus om het leven.

De politie heeft inmiddels meer details over het ongeluk vrijgegeven. Rond 08.00 uur was de moeder met twee kinderen onderweg naar de Taalschool in Ondiep. Bij het oversteken werden de kinderen aangereden door een tegemoet komende stadsbus. De moeder bleef ongedeerd.

Het 7-jarige meisje overleed ter plekke aan haar verwondingen. Haar 5-jarige broertje werd naar het ziekenhuis gebracht en aan zijn verwondingen geholpen. Hij is inmiddels weer thuis.

Over de exacte toedracht van het ongeluk is verder nog niet bekend gemaakt. De dienst Opsporing Team Verkeer van de politie is een onderzoek begonnen.

Gedenkhoek

De Taalschool Utrecht heeft een gedenkhoek ingericht voor het overleden meisje. Ook kunnen ouders in een condoleanceboek hun medeleven betuigen en schrijven leerlingen een kaart of maken een knutselwerk, meldt de school maandag in een verklaring.