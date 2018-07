Jongetje bewusteloos op bodem zwembad in Hengelo gevonden

Update Duinbrand treft Schiermon­nik­oog, heidebrand Loon op Zand

14:42 Op het eiland Schiermonnikoog woedt een grote duinbrand. De brandweer is met man en macht bezig om het vuur te bestrijden. En ook in Brabant is het raak. Daar woedt een bosbrand in Maarheeze en een heidebrand in Loon op Zand.