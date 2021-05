Joods monument in Cuijk beklad met witte verf en tekst ‘Free Palestina’: ‘Echt respectloos’

update | video Burgemees­ter Bruls ontbindt pro-Palestijns protest in Nijmeegs centrum

15:53 NIJMEGEN - In het Nijmeegse Valkhofpark is zondagmiddag een grote pro-Palestina-demonstratie geweest. Het park stroomde steeds voller. Een groepje weigerde afstand te houden, waardoor de sfeer op sommige plekken in het park verhit was. De demonstratie ging door in het centrum, waar het protest uiteindelijk op last van de burgemeester is ontbonden.