Joodse gedetineerde hoeft magnetron niet te delen met zijn celgenoot

Ruzie om 500 euro in Deventer loopt uit op angstige ontvoering in Olst: ‘We wilden hem op zijn plek zetten’

Om hem ‘een lesje te leren’ nam een groep mannen uit Deventer een 21-jarige plaatsgenoot mee in een auto naar een afgelegen plek in Olst. Hij kreeg rake klappen en moest zijn telefoon, portemonnee, autosleutels en zelfs zijn schoenen inleveren. ,,Hij had ons allemaal dingen geflikt.’’

11 februari