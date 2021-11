Joop M. vertelt voor het eerst zijn verhaal: ‘Deze undercoveroperatie kent alleen maar verliezers’

Update Grote brand in schoolge­bouw Haarlem, politie zoekt groepje jongeren

In een schoolgebouw aan de Westergracht in Haarlem heeft vanmiddag korte tijd brand gewoed. De brand is inmiddels geblust, maar veroorzaakte volgens de veiligheidsregio ‘aanzienlijke brand- en rookschade’. Bij de brand viel een lichtgewonde. De politie is op zoek naar een groepje van tien jongeren die in de buurt van de school waren en mogelijk vuurwerk afstaken.

13 november