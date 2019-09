Joop V. laat buren na zijn trip naar Roemenië in verbijstering achter

Buren van Joop V. zijn gisteren ‘heel erg geschrokken’ toen bleek dat hun nieuwe buurman verdacht wordt van verkrachting en moord van een minderjarig meisje in Roemenië. Gistermiddag pleegde hij zelfmoord door tegen een vrachtwagen te rijden in Escharen.

,,Ik vind het heel erg wat er is gebeurd”, zegt een overbuurvrouw over het Roemeense meisje. ,,Ik heb zelf twee kleinkinderen van 2 en 6 jaar. Ze lopen hier niet alleen rond, maar je moet er toch niet aan denken dat hij... En dan is hij er zo tussenuit gepiept”, doelt ze op de zelfmoord. ,,Zo ontloopt hij ook nog zijn straf. Sorry, maar ik ben blij dat hij er niet meer is, als hij inderdaad aan kinderen heeft gezeten.”

Een flat in Nijmegen

Ze woont schuin tegenover de vrijstaande woning in het buitengebied tussen Beers en Vianen, waar Joop V (47) en zijn 29-jarige in Frankrijk geboren vrouw in mei dit jaar een vrijstaande woning hadden gekocht. Daarvoor woonden ze in een flat in Nijmegen. ,,We zijn heel erg geschrokken’’, zegt een andere buurvrouw.

Het stel had nauwelijks contact met de buren. Ze werkten allebei, waren weinig thuis. ,,Hij heeft zich voorgesteld toen hij hier kwam wonen. Het was een vriendelijke man”, zegt een overbuurman. Zijn zwager had het meest contact met Joop V.; hij was de vorige eigenaar van de woning. Hij heeft Joop V. en zijn vrouw in het begin regelmatig geholpen in de tuin.