Joost redt tulpen van Oekraïense collega-kweker: ‘Ik weet hoe pijnlijk het is om ze weg te moeten gooien’

Hij weet hoe pijnlijk het is om tulpen weg te moeten gooien, dus toen Joost Wesselman benaderd werd of hij een Oekraïense kweker kon helpen, twijfelde de kweker uit Roelofarendsveen geen moment.

,,Een deel van de tulpen is al binnen, vrijdag volgt de grote massa”, zegt Wesselman. Via zijn webshop Tulpen.nl kunnen consumenten de Oekraïense tulpen kopen. ,,Van de tulpen die wij normaal via onze webshop verkopen, kweken we vijftig procent zelf en de rest kopen wij van verschillende kwekers.”

Eén van die kwekers benaderde Wesselman. Een kweker uit Oekraïne kon door de oorlog zijn tulpen niet verkopen, of Wesselman kon helpen. ,,De man zat echt met zijn handen in het haar en hing huilend aan de telefoon bij mijn collega. Die zei: ‘Stuur maar hierheen'. Het doet ons allemaal pijn, die man had juist een piekmoment met zijn tulpen. Nu hoeft hij geen bloemen weg te gooien.”

Medewerkers van de webshop Tulpen.nl stellen bossen tulpen uit Oekraïne samen voor de verkoop.

Desastreus

Hoe het is om tulpen weg te moeten gooien, heeft Wesselman twee jaar geleden zelf ervaren aan het begin van de coronacrisis. Doordat winkels dicht moesten, konden kwekers hun bloemen niet kwijt. Het zorgde ervoor dat Wesselman zijn al bestaande webshop Tulpen.nl nieuw leven inblies. ,,De consument was er eerder nog niet klaar voor en nu wel. Als je na een jaar werken je bloemen weg moet gooien, dan gaat de lol er wel van af hoor. Het is desastreus voor zijn bedrijf als deze Oekraïense kweker zijn product niet kan verkopen.”

De opbrengst van de geredde tulpen (die in bossen van 50, 100 of 150 worden verkocht) gaat grotendeels naar de kweker. ,,Zo kan hij zijn personeel betalen, hij heeft al kosten gemaakt. Wat overblijft van de opbrengst storten we naar Giro555, ik hoef er niks aan te verdienen. Dit is iets wat wij met elkaar kunnen doen, ik hoop dat mensen de actie steunen.”

De vrachtwagens die de tulpen in Roelofarendsveen brengen, gaan gevuld met hulpgoederen terug naar het oorlogsgebied.

