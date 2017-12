Jordhan (9) doneert zijn lange haar voor rol in De Notenkraker

Zolang als Jordhan het zich kan herinneren, vindt hij lang haar leuk. En dansen? Dat vindt hij nog leuker. Toen zijn zusje Niëlle een proefles bij een dansschool ging doen, zei Jordhan: dat wil ik ook. Hij begon er als driejarige, en danst er nog steeds. Hij houdt van muziek, ook klassiek. ,,Ik word er rustig van." Vanaf zijn zesde jaar stond hij op de planken in musicals van de Efteling. En van het een kwam het ander. Via een zangdocente kreeg hij de tip om auditie te doen voor de musical Billy Elliot . Net zeven leverde het hem zijn eerste rol op in een vaste cast. Zijn schouderlange haar moest er wel af toen de voorstellingen begonnen. Vijftien keer schitterde hij als Small Boy in het AFAS Circustheater in Scheveningen.

Doneren

Op Facebook lazen moeder en zoon intussen iets over de Stichting Kika en het doneren van haar. ,,Ik wist niet wat doneren betekende. Toen mijn moeder het uitlegde, wilde ik mijn haar extra lang laten groeien om het later te kunnen doneren. Dan kunnen kindjes die geen haar meer hebben van mijn haar een pruik krijgen." Lastig vond hij zijn lange manen niet. ,,Alleen soms met kammen. Dat doe ik zelf met een borstel." In september van dit jaar deed Jordhan auditie voor De Notenkraker . Superblij was hij toen hij door was. Maar zijn vreugde werd nog groter. ,,Tijdens de eerste repetitie werd ik apart genomen. Toen vertelden ze me dat ik een van de hoofdrollen zou krijgen. Ik speel straks Willem, de zoon van de graaf van Wassenaar. De Notenkraker is een klassiek dansstuk zonder tekst. Je acteert wel, maar je zegt niets."

Schaar erin

Op 26, 27 en 28 december danst Jordhan in De Notenkraker in het Zuiderstrandtheater in Den Haag. Wat zijn de plannen van de jonge Veldhovenaar daarna? ,,Dan ga ik iedere auditie proberen die ik mag doen."



En zijn droomwens? ,,Ik wil heel graag naar het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Veel kinderen die ook in De Notenkraker meedoen, zitten daar al. Vanaf groep 7 kan dat", weet de ambitieuze danser al. Moeder Sabrine vindt het niet gek dat haar zoon hogerop wil. ,,We hebben gemerkt dat dit wel echt zijn ding is. Hij doet ook aan tapdansen, turnen en taekwondo om zijn conditie en lichaamsbeheersing te verbeteren. Zijn wens past in het plaatje. We denken er aan in januari naar de open dag van het conservatorium te gaan."