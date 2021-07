Jordy (22) werd in val gelokt, mishandeld en beroofd van Rolex: vader looft 10.000 euro uit

Hortensia’s worden vaak gestolen: van sommige word je high (én krijg je stevige buikpijn)

21 juli De hortensia’s staan overal in bloei, dus voor de liefhebbers is het genieten geblazen. Maar pas op: staan ze morgenochtend ook nog in de voortuin? Hortensiaroof is schering en inslag. Omdat ze er zo aantrekkelijk kleurrijk uitzien, maar volgens sommigen ook omdat je er goedkoop high van kunt worden.