Jorritsma is na dagen nog woedend: ‘Ik heb gejankt. Je ziet dat de stad naar de kloten wordt geholpen’

Ansicht­kaart 'groeten uit Italië' is 35 jaar lang onderweg naar Zeeland, Betsy: 'kippenvel'

28 januari Een ansichtkaart heeft er 35 jaar over gedaan om van Italië bezorgd te worden in Zeeland. De afzender kreeg de kaart dankzij een doortastende bode in handen - in Zwitserland, waar ze jaren geleden heen verhuisde. Betsy Weststrate (76) viel bijna om van verbazing.