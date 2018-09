Jos Brech bijgestaan door ervaren strafadvocaat Gerald Roethof uit Zwolle

Roethof is een echte specialist in het strafrecht. Hij stond onder meer de later vermoorde Lucas Boom bij, een vertrouweling van Willem Holleeder. Ook verdedigde hij de vrouw die haar baby naar beneden gooide in de Bijenkorf en de man die dodelijke witte heroïne op straat verkocht in Amsterdam.

Vader

Roethof is geboren in Zwolle en studeerde eerst civiele techniek in Delft, maar voelde zich niet thuis tussen de 'brallerige' studenten en koos voor een studie recht in Nijmegen. Op zich niet zo gek, ook zijn vader had een advocatenpraktijk. Roethof heeft een eigen advocatenpraktijk in Amsterdam waar meerdere advocaten bij zijn aangesloten.