Jos Brech is in Nederland

Jos Brech, de verdachte in de zaak-Nicky Verstappen, is vanuit Spanje overgebracht naar Nederland. Dat meldt het Openbaar Ministerie in Maastricht.

Volgens misdaadverslaggever Peter R. de Vries, die de familie Verstappen bijstaat, is Brech na vijven in een klein vliegtuig geland op Schiphol. Brech mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Wie dat is en naar welk huis van bewaring hij gaat, is onbekend.

De 55-jarige Limburger is volgens de regels op Nederlandse bodem opnieuw aangehouden. De rechtbank in Maastricht meldt in een persbericht dat Brech vrijdag gehoord zal worden door de rechter-commissaris over zijn betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen, die in 1998 op 11-jarige leeftijd verdween van een jeugdkamp in Zuid-Limburg.

Doorbraak

Jos Brech kwam vorig jaar in het vizier van justitie toen hij niet reageerde op de oproep om dna af te staan. De Limburger was vervolgens spoorloos, zijn familie gaf hem in april als vermist op.

Uiteindelijk bemachtigde de politie alsnog dna van Brech via het team dat zijn vermissing onderzocht. Begin juni bleek dat volledig te matchen met de sporen op de kleding van Nicky Verstappen (11). Verstappen verdween in de nacht van 9 op 10 augustus 1998 tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide. Nicky's lichaam werd de volgende avond in een sparrenbos nabij het kamp gevonden.

Twintig jaar lang speurden politie en justitie naar de dader, de dna-treffer was een grote doorbraak voor politie, justitie en de familie: ,,Eindelijk heeft de dader een gezicht'', zei Berthie, de moeder van Nicky.

Snel na onthulling van de naam en foto van Brech werd hij 26 augustus in Spanje aangehouden. Brech verbleef in een commune in de heuvels rond Castellterçol, op een uur rijden van Barcelona.

