Jos Brech is verbaasd: ‘U wilt een verklaring, die geef ik en dan gelooft u die niet’

Zaak Nicky Verstappen / VideoJos Brech - veroordeeld voor de dood van Nicky Verstappen - zegt dat hij verbaasd is dat justitie maar blijft hameren op meer uitleg over zijn ‘onschuld'. ,,U vraagt maar om een verklaring van mij, dan geef ik die u en dan zegt u: ‘Ach, daar doen we niks mee, die geloven wij niet’.”

Het Openbaar Ministerie probeerde het vanmorgen - tijdens de tweede pro forma-zitting in het hoger beroep - opnieuw bij Jos Brech, de man die veroordeeld is voor de dood van Nicky Verstappen: ,,Heeft u nagedacht over onze aansporing van vorige maand, om met antwoorden op vragen te komen?” Justitie probeerde tijdens de vorige zitting op 6 april Brech te overtuigen om eens met meer uitleg en gedetailleerde antwoorden op vragen te komen over zijn video-verklaring waarin hij claimt onschuldig te zijn. Vandaag probeerde justitie het dus wéér: ,,U zegt onschuldig te zijn maar u geeft geen antwoord op voor de hand liggende vragen.”

Brech ging daar niet op in. ,,Het is beter om nu nog niks te zeggen.” Zijn houding irriteert het OM dat hier al het hele proces tegenaan loopt. Justitie vroeg Brech nog naar zijn geweten: ,,U houdt vol dat u Nicky niet heeft ontvoerd? Dat u Nicky niet seksueel heeft misbruikt of gedood?” Steeds antwoordde Brech: ,,Ja.” Of: ,,Uiteraard.” Of: ,,Daar blijf ik bij.” OM: ,,En dat zegt u voor de volle honderd procent in overeenstemming met uw geweten?” En weer antwoordde Brech zonder aarzelen ‘ja'. Enkele meters achter hem zit ook de familie van Nicky Verstappen weer in de rechtszaal.

Brech werd in 2018 opgepakt in Spanje, nadat hij in beeld was gekomen voor de dood van de in 1998 omgekomen Nicky Verstappen. Hij werd vervolgens overgeleverd naar Nederland om daarvoor hier terecht te staan. Brech werd in november vorig jaar veroordeeld tot een celstraf van 12,5 jaar voor het misbruiken met dodelijke afloop van Nicky Verstappen. Ook werd het bezit van kinderporno hem aangerekend. De rechter houdt hem volledig verantwoordelijk voor wat er met Nicky is gebeurd. De toen 11-jarige verdween in 1998 tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide en werd daar later dood gevonden.

Brech ging daarna in hoger beroep. Hij houdt vol onschuldig te zijn en Nicky alleen maar te hebben gevonden.

Het gerechtshof in Den Bosch besloot dat Brech ook nu weer in voorlopige hechtenis moet blijven. Hij is natuurlijk al veroordeeld maar zou in theorie gedurende het hoger beroep voorlopig op vrije voeten kunnen komen. Dat verzoek van Brechs advocaat Brassé (die haar collega Roethof vandaag verving) wees de rechter af. ,,Het vonnis wat er ligt is een gedegen vonnis.”

De inhoudelijke behandeling van de zaak vindt plaats op 10, 15, 17, 19 en 26 november. Op vrijdag 3 september is er eerst nog een voorbereidende zitting.

