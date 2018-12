Jos Brech voor de rechter: gaat hij verklaren over dna op Nicky's kleding?

Justitie verdenkt de Limburger van doodslag, ontvoering, verkrachting en het bezit van kinderporno. Tijdens de pro forma-zitting in de rechtbank van Maastricht wordt de stand van het onderzoek besproken en mogen de advocaat van Brech, de verdachte zelf en justitie hun zegje doen.

De grote vraag in deze zaak is: hoe komt Brechs dna op de kleding van Nicky? Het gaat om een ‘100 procent match’. De 56-jarige Limburg ontkent iedere betrokkenheid: ,,Het standpunt van mijn cliënt is: ik heb hem niet gedood, niet seksueel misbruikt en niet ontvoerd”, zei zijn advocaat Gerald Roethof vorige maand. Het is onduidelijk of Brech vandaag al uitleg geeft over zijn dna op Nicky's onderbroek.