José (84) betaalt maar 88 euro per jaar voor gas en energie: ‘Ik lieg niet, het is écht waar’

Zonnepanelen of warmtepompen installeren. Iedereen reageert op zijn eigen manier op de huidige energiecrisis. De 84-jarige José Correa Inacio maakt gebruik van de uit zijn geboorteland Portugal afkomstige gewoonten. En daarmee is hij een superbespaarder, die naar eigen zeggen een heel jaar op gas en energie teert voor slechts 88 euro.

Dat kan haast niet!

,,Het klinkt belachelijk, maar ik lieg niet. Het is écht waar. Mijn pensioen is niet zo groot, dus moet ik voorzichtig zijn. Ik let op en weet precies hoe ik kan besparen.”

En wat doet u dan zoal?

,,Ik heb een speciaal keteltje dat ik met water kan vullen. Door de piramidevorm past het op al mijn pannen. Als ik kook, heb ik meteen warm water voor de afwas. Ook gaat er in deel in twee thermoskannen, die ik ooit bij de kringloop heb gekocht. Daar zet ik mijn voeten op. Als die warm zijn, wordt heel je lichaam warm. Mijn kachel hoeft niet aan. Wat ik ook doe is alle lampen uitzetten als ik tv kijk. Ik kijk toch niet naar het licht, maar naar de televisie. Niet alleen bespaar je meer geld, ook is het beter voor het milieu.”

Ik denk dat menig man nog iets van uw bespaarkunsten kan leren..

,,Weet je wat het is. Ik kom oorspronkelijk uit Portugal en ben een échte dorpeling. Er was niet veel. Van kleins af aan ben ik opgegroeid met zuinig zijn. Dat krijg je er niet meer uit.”

Doet u daarom ook uw boodschappen op de Haagse Markt?

,,Absoluut! Op de markt is een gulden een daalder waard, zoals Nederlanders dat zeggen. Alles hier is belachelijk goedkoop. Ik heb net een pompoen voor één euro gekocht. Wat denk je dat die kost in de supermarkt? Zeker 1,50 euro per kilo. Reken maar uit. Een tramritje is het meer dan waard.”

Waar komt u dan vandaan?

,,Ik kom van Scheveningen. Omdat ik een ooievaarspasje heb, hoef ik niet voor transport te betalen. Het is eigenlijk een gratis ritje dat zich uitbetaalt. In mijn geval zelfs drie keer per week.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.