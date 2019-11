José gaat voor het laatst vertrekken, ze verlaat dit leven per ‘reiskoffer’

Een gewone houten kist vond ze maar niks. José van den Broek uit Helmond zou in stijl gecremeerd gaan worden: vanuit een ‘reiskoffer’. Die laatste trip is aanstaande.

Ze zag vrijwel heel Europa en bezocht ook Cuba, China, de Malediven, Mexico, Egypte, de Dominicaanse Republiek en zo nog wat landen. Als het even kon trok José van den Broek eropuit, samen met haar man Jacko. Afgelopen voorjaar werd duidelijk dat de Helmondse ernstig ziek was en niet meer beter zou worden. Eind mei vertelde ze in deze krant dat ze haar laatste trip zou gaan maken vanuit een ‘reiskoffer’. Die reis staat voor de deur; José is overleden.

Ze is 57 geworden en heeft alles uit het leven gehaald. Hard werken en genieten, dat waren de motto’s bij de Van den Broeks. Zelf werkte ze ruim 38 jaar bij een bank. Ook Jacko had een goede baan. Het stel had geen kinderen. Toen José te horen kreeg dat haar einde naderde, wist ze direct dat ze niet gecremeerd wilde worden vanuit een ‘stomme houten kist’. Een passend omhulsel moest het worden. Kunstenaar André van Veghel waagde zich aan de niet-alledaagse klus.

Stickers

In het uitvaartcentrum van Frits Spierings in de Annawijk raakt zus Thea Out niet uitgepraat over haar ‘tweede helft’ José. Zoals de Helmondse altijd alles tot in de puntjes regelde, blijkt ze ook haar eigen uitvaart minutieus te hebben voorbereid. Haar reiskoffer is beplakt met stickers van plekken waar ze samen met Jacko is geweest. Aan het handvat hangt een naamkaartje. Het meldt dat José voor altijd naar de regenboog gaat, achter de wolken.

Tijdens de afscheidsdienst, die in besloten kring plaatsvindt, is er nog zo’n spreekwoordelijke knipoog: een bloemstuk in de vorm van José’s favoriete zonnebril. Verder heeft de Helmondse laten weten dat de genodigden geen bloemen hoeven mee te nemen maar beter geld kunnen doneren aan KWF Kankerbestrijding. En dat ze niet moeten huilen maar lachen. De uitvaart wordt ook passend afgesloten: met een borrel.

Volledig scherm De ‘reiskoffer’ van José van den Broek uit Helmond. © FotoMeulenhof