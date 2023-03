Joshua gaf 25 auto’s cadeau aan Oekraïense leger: ‘Reaguurders van Dumpert gaven massaal’

Agractie stapt uit overleg met kabinet over landbouwak­koord; grond is splijtpunt

Boerenactiegroep Agractie stapt uit het overleg over het landbouwakkoord met het kabinet. Dat laat voorman Bart Kemp weten, die in Ermelo aanwezig was bij een vergadering met boeren, belangenorganisaties, natuurbeheerders, provincies en het ministerie van Landbouw over de inhoud van het landbouwakkoord.