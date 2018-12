Journalist Rob Vorkink (51) uit Goor overleden

GOOR- Journalist Rob Vorkink (51) is plotseling overleden. De verslaggever, die het grootste deel van zijn loopbaan voor RTV Oost werkte, overleed vannacht in zijn slaap.

Vorkink werkte 28 jaar voor de regionale omroep, waar hij in februari van dit jaar na een arbeidsconflict vertrok. Rob Vorkink maakte als journalist vooral naam door de reportages die hij maakte over de nasleep van de vuurwerkramp in Enschede en de affaire rond de omstreden neuroloog Ernst Janssen Steur. Hij beet zich vast in die onderwerpen.

Follow the money

Na zijn vertrek bij RTV Oost vond Vorkink emplooi bij ‘Follow the money’, een platform voor onderzoeksjournalistiek. Zijn laatste reportages voor Follow the Money schreef Vorkink over het onderzoek, dat oud-Europarlementariër en klokkenluider Paul van Buitenen deed naar de manier waarop de vuurwerkramp werd onderzocht.

Ongerust

„Juist op de dag dat Van Buitenen bij justitie aangifte doet van onderzoeksfraude in dat onderzoek naar de vuurwerkramp, overlijdt Rob. Dat is wel heel wrang”, zegt een geschokte hoofdredacteur Eric Smit van Follow the Money. Op de redactie van het onderzoeksplatform ontstond vanmorgen ongerustheid toen Vorkink niet kwam opdagen bij de redactievergadering. „Niet komen opdagen, was niets voor Rob”, zegt Smit. „We kregen via-via contact met zijn familie, waarna zijn broer thuis bij Rob is gaan kijken en hem daar heeft gevonden”, aldus Smit.

Kleurrijk